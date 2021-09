MotoGP, secondo giorno di test a Misano: Aleix Espargaro il più veloce (Di mercoledì 22 settembre 2021) Aleix Espargaro fa segnare il tempo migliore nel secondo e ultimo giorno di test in quel di Misano. Il pilota dell’Aprilia ha girato in 1:31.599, risultando il più veloce per appena 65 millesimi. Alle sue spalle Francesco Bagnaia (Ducati), che si conferma su buoni livelli dopo aver brillato nella prima giornata. Terzo Joan Mir con la Suzuki, con la Ducati di Jack Miller e la LCR Honda di Takaaki Nakagami a completare la Top-5. Settima piazza per il leader del Mondiale Fabio Quartararo con la sua Yamaha. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 settembre 2021)fa segnare il tempo migliore nele ultimodiin quel di. Il pilota dell’Aprilia ha girato in 1:31.599, risultando il piùper appena 65 millesimi. Alle sue spalle Francesco Bagnaia (Ducati), che si conferma su buoni livelli dopo aver brillato nella prima giornata. Terzo Joan Mir con la Suzuki, con la Ducati di Jack Miller e la LCR Honda di Takaaki Nakagami a completare la Top-5. Settima piazza per il leader del Mondiale Fabio Quartararo con la sua Yamaha. SportFace.

