Green pass, obbligatorio per tutti alla Camera (Di mercoledì 22 settembre 2021) Green pass obbligatorio anche alla Camera, dal 15 ottobre. Lo ha stabilito all'unanimità l'ufficio di presidenza di Montecitorio, adeguando l'ordinamento della Camera alle disposizioni in materia di certificazione verde. Previste sanzioni (già contenute nel regolamento) per i parlamentari che decideranno di eludere i controlli all'ingresso, ovvero l'interdizione dai lavori da 2 a 15 giorni e la sospensione della diaria (206 euro al giorno). "L'obbligo del Green pass verrà esteso a tutti i luoghi di Montecitorio. Per chi violerà le regole saranno previste sanzioni, a partire dal taglio della diaria per i deputati. Lo abbiamo deciso oggi, in perfetta continuità con la delibera che già ne prevedeva l'uso alla ...

