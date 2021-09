Germania, niente stipendio ai no vax in quarantena: “Perché devono pagare altri per chi sceglie di non vaccinarsi?” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Germania, stretta contro i no vax: niente stipendio per chi è in quarantena niente stipendio per i no vax che dovessero trovarsi in quarantena: è quanto deciso in Germania dal ministro della Salute, Jens Spahn, in accordo con i colleghi dei Lander. Ad anticipare le nuove regole, che potrebbero entrare in vigore a partire dal prossimo 11 ottobre, è stata la Reuters, che ha visionato una bozza del piano. Secondo quanto trapelato, le norme riguarderanno sia chi è risultato positivo al Covid che coloro che sono rientrati da una lista di Paesi considerati ad alto rischio. I non vaccinati di rientro da questi Paesi, infatti, sono obbligati a rispettare una quarantena di almeno 5 giorni, cosa non richiesta per i vaccinati o per coloro che ... Leggi su tpi (Di mercoledì 22 settembre 2021), stretta contro i no vax:per chi è inper i no vax che dovessero trovarsi in: è quanto deciso indal ministro della Salute, Jens Spahn, in accordo con i colleghi dei Lander. Ad anticipare le nuove regole, che potrebbero entrare in vigore a partire dal prossimo 11 ottobre, è stata la Reuters, che ha visionato una bozza del piano. Secondo quanto trapelato, le norme riguarderanno sia chi è risultato positivo al Covid che coloro che sono rientrati da una lista di Paesi considerati ad alto rischio. I non vaccinati di rientro da questi Paesi, infatti, sono obbligati a rispettare unadi almeno 5 giorni, cosa non richiesta per i vaccinati o per coloro che ...

