«Contatti stretti», regole diverse per studenti e insegnanti - Le Faq (Di mercoledì 22 settembre 2021) Una dozzina di domande e di risposte sul sito della Regione Lombardia per chiarire le regole della nuova quotidianità scolastica Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 22 settembre 2021) Una dozzina di domande e di risposte sul sito della Regione Lombardia per chiarire ledella nuova quotidianità scolastica

Advertising

Meira85253235 : Il maestro #Gesù camminava tra i malati e li guariva, sorrideva e proteggeva i #bambini, amava i suoi #amici con i… - Meira85253235 : @RWMaloneMD Il maestro #Gesù camminava tra i malati e li guariva, sorrideva e proteggeva i #bambini, amava i suoi… - ArmandoTerminio : A partire dal 27 settembre, test settimanali in tutte le scuole pubbliche di New York. Inoltre, gli studenti non va… - blackan68873025 : @ArmoniosiAccent Colpa dei #novax che si fanno i tamponi, risultano positivi e bloccano i contatti stretti l'hanno… - Max_Deidda : RT @ardigiorgio: In Germania se un alunno è positivo non mandano in quarantena tutta la classe, ma solo compagni di banco e contatti strett… -