Caltanissetta, bimba di 8 anni ingerisce cocaina: in carcere il padre (Di mercoledì 22 settembre 2021) E’ finito in carcere il papà della bimba di 8 anni ricoverata nei giorni scorsi in ospedale a Caltanissetta dopo aver ingerito della cocaina. La piccola lo scorso 14 settembre è giunta al pronto soccorso del nosocomio in gravissime condizioni, sottoposta a esami e accertamenti è risultata positiva alla cocaina. Immediatamente sono stati avvisati gli investigatori della Squadra mobile che hanno avviato le indagini, scoprendo che la piccola aveva ingerito accidentalmente la cocaina detenuta dal padre. I genitori sono stati convocati e denunciati, ma nonostante la figlia fosse ricoverata in ospedale non hanno voluto fornire indicazioni precise su come avesse potuto ingerire la droga. Considerato che il papà della bambina si trovava agli arresti ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 settembre 2021) E’ finito inil papà delladi 8ricoverata nei giorni scorsi in ospedale adopo aver ingerito della. La piccola lo scorso 14 settembre è giunta al pronto soccorso del nosocomio in gravissime condizioni, sottoposta a esami e accertamenti è risultata positiva alla. Immediatamente sono stati avvisati gli investigatori della Squadra mobile che hanno avviato le indagini, scoprendo che la piccola aveva ingerito accidentalmente ladetenuta dal. I genitori sono stati convocati e denunciati, ma nonostante la figlia fosse ricoverata in ospedale non hanno voluto fornire indicazioni precise su come avesse potuto ingerire la droga. Considerato che il papà della bambina si trovava agli arresti ...

