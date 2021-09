Borsa: Tokyo, apertura in ribasso ( - 0,35%) (Di mercoledì 22 settembre 2021) La Borsa di Tokyo inizia gli scambi in negativo, con gli investitori che guardano alla riapertura della piazza di Shanghai dopo la vicenda del colosso immobiliare Evergrande, a corto di liquidità, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ladiinizia gli scambi in negativo, con gli investitori che guardano alla ridella piazza di Shanghai dopo la vicenda del colosso immobiliare Evergrande, a corto di liquidità, ...

