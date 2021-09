ATP Metz 2021: Sonego cede in tre set a Rune. Il danese vola ai quarti (Di mercoledì 22 settembre 2021) Si interrompe agli ottavi di finale il percorso di Lorenzo Sonego all’ATP di Metz 2021. L’azzurro si arrende 6-7 6-4 6-4 contro il danese Holger Rune. Il tennista numero 133 del mondo ha disputato un match di assoluto livello non concedendo al piemontese la possibilità di esprimersi al meglio. Primo set estremamente equilibrato e caratterizzato dalla grande attenzione dei due tennisti al servizio. Sonego rischia di più portando a casa due game, il primo e il settimo, ai vantaggi ma né l’italiano, né tantomeno il danese riescono a conquistare palle break. Rune cerca di imbrigliare il gioco dell’azzurro senza concedergli mai ritmo e così il parziale scivola via velocemente verso il tie break, unico ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 settembre 2021) Si interrompe agli ottavi di finale il percorso di Lorenzoall’ATP di. L’azzurro si arrende 6-7 6-4 6-4 contro ilHolger. Il tennista numero 133 del mondo ha disputato un match di assoluto livello non conndo al piemontese la possibilità di esprimersi al meglio. Primo set estremamente equilibrato e caratterizzato dalla grande attenzione dei due tennisti al servizio.rischia di più portando a casa due game, il primo e il settimo, ai vantaggi ma né l’italiano, né tantomeno ilriescono a conquistare palle break.cerca di imbrigliare il gioco dell’azzurro senza conrgli mai ritmo e così il parziale scivia velocemente verso il tie break, unico ...

Advertising

livetennisit : ATP 250 Metz: Partita che non sorride a Lorenzo Sonego - sportface2016 : #AtpMetz 2021, #Sonego lotta ma non basta: il giovane #Rune vince in tre set e vola ai quarti - FDCnavy : Bella vittoria per Andy Murray, ma qualcuno lo aiuti a trovare un barbiere! #Metz #Tennis #ATP - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 METZ, SONEGO FUORI AL SECONDO TURNO L'italiano sconfitto in 3 set dal danese Rune… - federtennis : Stop al 2° turno dell'#ATP di Metz per Lorenzo #Sonego, battuto da Rune per 6-7 6-4 6-4. #stayFIT | #tennis -