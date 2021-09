Art Basel is back! Vale la pena di andarci?

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Art is back! perlomeno in Svizzera. Art Basel «the queen» delle fiere d’arte ha riaperto in presenza questo 24 settembre 2021 dopo le edizioni digitali durante la pandemia e – contro le aspettative di molti addetti ai lavori – gli art lovers (elvetici sì, ma provenienti da tutto il mondo, come da tradizione) hanno accolto l’invito con entusiasmo.

Basilea vacanza d'autunno. La grande fiera, i musei e i teatri delle archistar, musica e cultura ovunque. Per ritrovare fiducia nel futuro, a settembre bisogna venire qui. Anche solo per un giro in tram...Ecco novità e allure, tra classici del Novecento e NFT