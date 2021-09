Viterbo e Rieti tra i comuni governati peggio in tutt’Italia (Di martedì 21 settembre 2021) . E’ quanto emerge da un’indagine della Fondazione Etica che valuta annualmente le prestazioni della pubblica amministrazione. Stando ai risultati dell’ultimo rapporto, Viterbo si piazza al 102° posto su 109 capoluoghi italiani; nel Lazio solo Rieti fa peggio, al terz’ultimo posto. Per assegnare i voti la Fondazione etica tiene in considerazione sei parametri: bilancio, governance, personale, servizi, appalti e ambiente, valutando in base ai dati che i comuni sono obbligati a pubblicare nella sezione trasparenza dei propri siti.Più della metà dei capoluoghi di provincia italiani è sotto la sufficienza, Viterbo ottiene appena 31 punti, sette in più di Rieti, fanalino di coda Agrigento con solo 14 punti. Tra i virtuosi, Cuneo, Trieste, Venezia, L’Aquila. Tra le metropoli spicca il dato ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 settembre 2021) . E’ quanto emerge da un’indagine della Fondazione Etica che valuta annualmente le prestazioni della pubblica amministrazione. Stando ai risultati dell’ultimo rapporto,si piazza al 102° posto su 109 capoluoghi italiani; nel Lazio solofa, al terz’ultimo posto. Per assegnare i voti la Fondazione etica tiene in considerazione sei parametri: bilancio, governance, personale, servizi, appalti e ambiente, valutando in base ai dati che isono obbligati a pubblicare nella sezione trasparenza dei propri siti.Più della metà dei capoluoghi di provincia italiani è sotto la sufficienza,ottiene appena 31 punti, sette in più di, fanalino di coda Agrigento con solo 14 punti. Tra i virtuosi, Cuneo, Trieste, Venezia, L’Aquila. Tra le metropoli spicca il dato ...

