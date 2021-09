Sul Quirinale il Pd cerca alternative a Mattarella (Di martedì 21 settembre 2021) Se è vero come dice che di presidenza della Repubblica comincerà a parlare solo a gennaio, è anche vero che Enrico Letta si è reso conto di non avere un piano B per il Quirinale e che quindi è bene muoversi per tempo. Per questa ragione, benché ufficialmente i dirigenti del Pd sostengano che la questione verrà affrontata a tempo debito all’inizio del prossimo anno, in realtà al Nazareno è stato già avviato un giro di consultazioni informali. Per i dem infatti sarebbe un dramma trovarsi spiazzati di fronte all’ennesimo no di Sergio Mattarella a concedere il bis. Quasi superfluo ricordare che i sostenitori delle elezioni anticipate (Goffredo Bettini in primis) per raggiungere il loro obiettivo sponsorizzano l’ipotesi Mario Draghi al Colle. Ma Enrico Letta non è affatto convinto che andare al voto nel 2022 sia una buona cosa per il suo partito. Il ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 21 settembre 2021) Se è vero come dice che di presidenza della Repubblica comincerà a parlare solo a gennaio, è anche vero che Enrico Letta si è reso conto di non avere un piano B per ile che quindi è bene muoversi per tempo. Per questa ragione, benché ufficialmente i dirigenti del Pd sostengano che la questione verrà affrontata a tempo debito all’inizio del prossimo anno, in realtà al Nazareno è stato già avviato un giro di consultazioni informali. Per i dem infatti sarebbe un dramma trovarsi spiazzati di fronte all’ennesimo no di Sergioa concedere il bis. Quasi superfluo ricordare che i sostenitori delle elezioni anticipate (Goffredo Bettini in primis) per raggiungere il loro obiettivo sponsorizzano l’ipotesi Mario Draghi al Colle. Ma Enrico Letta non è affatto convinto che andare al voto nel 2022 sia una buona cosa per il suo partito. Il ...

