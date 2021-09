Napoli, Fabian Ruiz esulta: «Orgoglioso di questa squadra» (Di martedì 21 settembre 2021) Il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz ha espresso la sua gioia dopo la vittoria contro l’Udinese Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, attraverso il suo profilo Twitter ha espresso la sua gioia per il poker rifilato all’Udinese e la conquista del primato in classifica. «Orgoglioso di questa squadra e di tutto il lavoro che c’è dietro questa vittoria!». Orgoglioso di questa squadra e di tutto il lavoro che c'è dietro questa vittoria!#UdineseNapoli #ForzaNapoliSemprepic.twitter.com/NUgmMA1r8L — Fabián Ruiz (@FabianRP52) September 20, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 settembre 2021) Il centrocampista delha espresso la sua gioia dopo la vittoria contro l’Udinese, centrocampista del, attraverso il suo profilo Twitter ha espresso la sua gioia per il poker rifilato all’Udinese e la conquista del primato in classifica. «die di tutto il lavoro che c’è dietrovittoria!».die di tutto il lavoro che c'è dietrovittoria!#Udinese#ForzaSemprepic.twitter.com/NUgmMA1r8L — Fabián(@RP52) September 20, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

veniovanni : RT @napolista: Copernico Spalletti ha spazzato via l’oscurantismo dei precedenti 18 mesi del Napoli Fabian può giocare in mediana, Elmas n… - enbusy : RT @napolista: Copernico Spalletti ha spazzato via l’oscurantismo dei precedenti 18 mesi del Napoli Fabian può giocare in mediana, Elmas n… - stomalissimo : RT @CozzAndrea: Comunque nel frattempo che Fabian Ruiz prende per mano il centrocampo del Napoli, sto ancora aspettando una prestazione deg… - DanGambard : RT @napolista: Copernico Spalletti ha spazzato via l’oscurantismo dei precedenti 18 mesi del Napoli Fabian può giocare in mediana, Elmas n… - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: Le pagelle di #UdineseNapoli: ??? Pereyra luce nel buio ?? Molina irriconoscibile ?? Koulibaly attaccante aggiunto ?? Fabian R… -