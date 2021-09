L’Ue non segue Macron sulla strada della rottura con Biden (Di martedì 21 settembre 2021) La Francia di Emmanuel Macron si è ritrovata isolata nell’Unione europea nella sua esplosione di collera contro l’Aukus, l’alleanza tra Stati Uniti, Australia e Regno Unito che ha mandato all’aria il “contratto del secolo” per la fornitura di sottomarini francesi a Canberra. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, si è lanciata in un delicato esercizio di equilibrismo, dopo che il ministro francese per gli Affari europei, Clément Beaune, ha minacciato di far saltare le trattative su un accordo di libero scambio tra L’Ue e l’Australia. “E’ impensabile andare avanti nei negoziati commerciali come se non fosse accaduto nulla con un paese in cui non abbiamo più fiducia”, ha detto Beaune a Politico Europe: “Mantenere la parola è la condizione di fiducia tra democrazie e alleati”. Il portavoce di von der Leyen ha risposto ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 21 settembre 2021) La Francia di Emmanuelsi è ritrovata isolata nell’Unione europea nella sua esplosione di collera contro l’Aukus, l’alleanza tra Stati Uniti, Australia e Regno Unito che ha mandato all’aria il “contratto del secolo” per la fornitura di sottomarini francesi a Canberra. La presidenteCommissione, Ursula von der Leyen, si è lanciata in un delicato esercizio di equilibrismo, dopo che il ministro francese per gli Affari europei, Clément Beaune, ha minacciato di far saltare le trattative su un accordo di libero scambio trae l’Australia. “E’ impensabile andare avanti nei negoziati commerciali come se non fosse accaduto nulla con un paese in cui non abbiamo più fiducia”, ha detto Beaune a Politico Europe: “Mantenere la parola è la condizione di fiducia tra democrazie e alleati”. Il portavoce di von der Leyen ha risposto ...

Marcozanni86 : Anche ieri, nell'ultimo dibattito pre elezioni tedesche, il tema #UE non è stato nemmeno toccato. Tra una 'conferen… - MSF_ITALIA : 'Facciamo tutto il possibile per far sì che questa non diventi la #pandemia dei non vaccinati' ha detto la Presiden… - amendolaenzo : L’UE ha dimostrato che,nelle difficoltà, andare insieme fa la differenza. È il segno di un’anima comune europea che… - Sesgx0309 : RT @GIORGIOMALAVOL1: Se l'Unione Europea dice che non si possono assolutamente discriminare i cittadini che hanno liberamente scelto di non… - Divita14Franco : RT @GIORGIOMALAVOL1: Se l'Unione Europea dice che non si possono assolutamente discriminare i cittadini che hanno liberamente scelto di non… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Ue non «Gazprom ricatta l’Europa, non alza le forniture di gas»: l’accusa di oltre 40 eurodeputati ilmessaggero.it