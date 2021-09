LIVE MotoGP, Test Misano 2021 in DIRETTA: Miller primo davanti ad Aleix Espargaro, Quartararo. Scivolate per Vinales e Bagnaia (Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.14 Ancora Miller in pista per provare la nuova Ducati. 16.12 Cade anche Bagnaia che fortunatamente non si è fatto nulla. 16.10 Scivolata per Vinales alla curva 15: nessuna conseguenza per lo spagnolo che stava andando fortissimo e aveva due caschi rossi. 16.08 Finalmente Valentino Rossi! Decima posizione con il tempo di 1:32.645! Il ruggito del Dottore! 16.06 Nessun giro degno di nota in un momento di pausa quasi per tutti. 16.04 Rimangono Bagnaia, Pol Espargaro, Vinales, Marini e Bastianini nel circuito. 16.02 Nona posizione per Vinales che scavalca Morbidelli. 16.00 AGGIORNAMENTO TEMPI Test Misano DAY-1: 1 43 J. ... Leggi su oasport (Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.14 Ancorain pista per provare la nuova Ducati. 16.12 Cade ancheche fortunatamente non si è fatto nulla. 16.10 Scivolata peralla curva 15: nessuna conseguenza per lo spagnolo che stava andando fortissimo e aveva due caschi rossi. 16.08 Finalmente Valentino Rossi! Decima posizione con il tempo di 1:32.645! Il ruggito del Dottore! 16.06 Nessun giro degno di nota in un momento di pausa quasi per tutti. 16.04 Rimangono, Pol, Marini e Bastianini nel circuito. 16.02 Nona posizione perche scavalca Morbidelli. 16.00 AGGIORNAMENTO TEMPIDAY-1: 1 43 J. ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? PECCO VINCE ANCORAAA ?? ENEA FAVOLOSO SUL PODIOOOOOO LIVE ? - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Misano 2021 in DIRETTA: due Ducati ufficiali in testa terzo Quartararo davanti a Zarco. 7° Morbide… - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Misano 2021 in DIRETTA: Miller al comando davanti a Bagnaia Quartararo 5° davanti a Morbidelli Val… - MotoGPEnAbiert0 : RT @gponedotcom: Nei #MisanoTest ci sono 3 @DucatiMotor davanti a tutti con @jackmilleraus @PeccoBagnaia e @JohannZarco1 Tutti gli aggiorna… - KartaSaputra7 : RT @gponedotcom: Nei #MisanoTest ci sono 3 @DucatiMotor davanti a tutti con @jackmilleraus @PeccoBagnaia e @JohannZarco1 Tutti gli aggiorna… -