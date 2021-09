La 'rivoluzione francese' anti Aukus non piace all'Ue (Di martedì 21 settembre 2021) Il commissario europeo al mercato interno, il francese Thierry Breton, non trova ambiente fertile a Palazzo Berlaymont quando chiede di rimandare il Consiglio Ue-Usa per il commercio e la tecnologia, previsto per il 29 settembre a Pittsburgh in Pennsylvania. Breton è il portatore di una richiesta dell’Eliseo, dove Emmanuel Macron freme per dare un benservito, possibilmente europeo e non solo francese, a Joe Biden, l’alleato che non ha avvertito né Parigi, né il resto delle capitali del vecchio continente prima di siglare l’alleanza Aukus con Gran Bretagna e Australia in funzione anti-cinese, provocando tensioni ma soprattutto portando il governo di Canberra a stracciare un contratto miliardario per la produzione di sottomarini con la Francia. Il punto è che il resto d’Europa non segue Macron e la sua voglia di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 settembre 2021) Il commissario europeo al mercato interno, ilThierry Breton, non trova ambiente fertile a Palazzo Berlaymont quando chiede di rimandare il Consiglio Ue-Usa per il commercio e la tecnologia, previsto per il 29 settembre a Pittsburgh in Pennsylvania. Breton è il portatore di una richiesta dell’Eliseo, dove Emmanuel Macron freme per dare un benservito, possibilmente europeo e non solo, a Joe Biden, l’alleato che non ha avvertito né Parigi, né il resto delle capitali del vecchio continente prima di siglare l’alleanzacon Gran Bretagna e Australia in funzione-cinese, provocando tensioni ma soprattutto portando il governo di Canberra a stracciare un contratto miliardario per la produzione di sottomarini con la Francia. Il punto è che il resto d’Europa non segue Macron e la sua voglia di ...

Advertising

borghi_claudio : L'elezione di Macron è stata la più grande sciagura politica del secolo in UE. Il Popolo francese poteva fare la ri… - HuffPostItalia : La 'rivoluzione francese' anti Aukus non piace all'Ue - Salev20 : RT @borghi_claudio: L'elezione di Macron è stata la più grande sciagura politica del secolo in UE. Il Popolo francese poteva fare la rivolu… - BarioniGloria : RT @borghi_claudio: L'elezione di Macron è stata la più grande sciagura politica del secolo in UE. Il Popolo francese poteva fare la rivolu… - italiarena : RT @borghi_claudio: L'elezione di Macron è stata la più grande sciagura politica del secolo in UE. Il Popolo francese poteva fare la rivolu… -

Ultime Notizie dalla rete : rivoluzione francese Economia di mercato e giustizia sociale nel liberalismo di Luigi Einaudi Che cosa produssero, si chiedeva, "le buche fatte scavare e subito fatte colmare durante la Rivoluzione francese del 1848 allo scopo di dar lavoro ai disoccupati parigini?". Creare lavoro è dunque un ...

Stéphane Brizé apre il Napoli Film Festival Completano le anteprime internazionali, il film argentino Piazzolla, la rivoluzione del tango , di ...di chiusura al termine della premiazione dei vincitori del Concorso sarà sempre un film francese in ...

Olympe de Gouges: la femminista ghigliottinata durante la Rivoluzione Francese Vanilla Magazine La 'rivoluzione francese' anti Aukus non piace all'Ue Il Commissario Breton prova a posticipare il vertice con gli Usa sul commercio, ma i partner frenano. Rabb Parigi: questo sgarbo non riguarda solo noi ...

Olympe de Gouges: la femminista ghigliottinata durante la Rivoluzione Francese Pensando alla situazione nella quale vivono ancora tante donne nel mondo, senza diritti e considerate proprietà dell'uomo, anche nei paesi cosiddetti civili come l'Italia con i costanti femminicidi no ...

Che cosa produssero, si chiedeva, "le buche fatte scavare e subito fatte colmare durante ladel 1848 allo scopo di dar lavoro ai disoccupati parigini?". Creare lavoro è dunque un ...Completano le anteprime internazionali, il film argentino Piazzolla, ladel tango , di ...di chiusura al termine della premiazione dei vincitori del Concorso sarà sempre un filmin ...Il Commissario Breton prova a posticipare il vertice con gli Usa sul commercio, ma i partner frenano. Rabb Parigi: questo sgarbo non riguarda solo noi ...Pensando alla situazione nella quale vivono ancora tante donne nel mondo, senza diritti e considerate proprietà dell'uomo, anche nei paesi cosiddetti civili come l'Italia con i costanti femminicidi no ...