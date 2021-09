Il Fatto continua a demolire Conte: il suo è lo “stile Forlani”, non si capisce più il messaggio (Di martedì 21 settembre 2021) Se Il Fatto di Marco Travaglio, tra i principali sponsor di Giuseppe Conte, si mette a dibattere sull’efficacia del Conte leader dei Cinquestelle, vuol dire che qualcosa non sta funzionando. E forse parte proprio tutto da quell’incauta affermazione dell’ex premier sulla faticaccia insostenibile che sarebbe rappresentata dall’essere a capo di un movimento sfilacciato, disorientato e in caduta libera. A difenderlo si impegnò Andrea Scanzi: è stato un errore di ingenuità, perdonatelo. Ma chissà in quanti hanno seguito il suo consiglio. Mentre a bordo campo sgomita per la leadership Virginia Raggi. Virginia Raggi si scalda a bordo campo per diventare lei la leader del M5S Su cosa si fonda la sua ambizione? Intanto la sindaca uscente di Roma, nonostante il suo mandato abbia brillato per incompetenza e gaffe, gode della stima e dell’appoggio ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 settembre 2021) Se Ildi Marco Travaglio, tra i principali sponsor di Giuseppe, si mette a dibattere sull’efficacia delleader dei Cinquestelle, vuol dire che qualcosa non sta funzionando. E forse parte proprio tutto da quell’incauta affermazione dell’ex premier sulla faticaccia insostenibile che sarebbe rappresentata dall’essere a capo di un movimento sfilacciato, disorientato e in caduta libera. A difenderlo si impegnò Andrea Scanzi: è stato un errore di ingenuità, perdonatelo. Ma chissà in quanti hanno seguito il suo consiglio. Mentre a bordo campo sgomita per la leadership Virginia Raggi. Virginia Raggi si scalda a bordo campo per diventare lei la leader del M5S Su cosa si fonda la sua ambizione? Intanto la sindaca uscente di Roma, nonostante il suo mandato abbia brillato per incompetenza e gaffe, gode della stima e dell’appoggio ...

