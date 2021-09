Flash mob per il recupero di Campo Testaccio a Roma (Di martedì 21 settembre 2021) “Tra i primi atti per le politiche sportive del futuro Sindaco che governerà Roma dei prossimi cinque anni, insieme alla riqualificazione dello Stadio Flaminio, dovrà essere quella di effettuare un bando con evidenza pubblica aperto alle associazioni e società sportive dilettantistiche del territorio Romano, per il recupero di Campo Testaccio”, cosi ha dichiarato Roberto Cipolletti, Candidato al consiglio comunale di Roma nel corso di un Flash mob organizzato di fronte proprio a Campo Testaccio, presenti moltissimi tifosi Romanisti e abitanti del quartiere. Presente anche Danila Marcaccini candidata al Municipio I “Roma Centro Storico. “Negli ultimi cinque anni, anche se il problema parte da più ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 settembre 2021) “Tra i primi atti per le politiche sportive del futuro Sindaco che governeràdei prossimi cinque anni, insieme alla riqualificazione dello Stadio Flaminio, dovrà essere quella di effettuare un bando con evidenza pubblica aperto alle associazioni e società sportive dilettantistiche del territoriono, per ildi”, cosi ha dichiarato Roberto Cipolletti, Candidato al consiglio comunale dinel corso di unmob organizzato di fronte proprio a, presenti moltissimi tifosinisti e abitanti del quartiere. Presente anche Danila Marcaccini candidata al Municipio I “Centro Storico. “Negli ultimi cinque anni, anche se il problema parte da più ...

