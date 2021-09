Dl Green pass, la firma di Mattarella poi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Di martedì 21 settembre 2021) Roma - Questa mattina al Quirinale atteso il decreto che estendo l'obbligo del Green pass anti-Covid: il provvedimento deve essere bollinato e firmato da Mattarella prima di andare in Gazzetta Ufficiale. "La ripartenza delle scuole è il segno più evidente della ripartenza dell'Italia", ha commentato ieri il capo dello Stato Ultime limature al decreto sul Green pass approvato giovedì scorso dal Consiglio dei ministri: si stanno precisando meglio le questioni della sicurezza e delle sostituzioni dei dipendenti delle imprese fino a 15 lavoratori sospesi perché privi di certificazione verde; saranno ammesse due sostituzioni di 10 giorni ciascuna fino al 31 dicembre. Il provvedimento dovrà poi essere bollinato e firmato dal capo dello Stato ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 21 settembre 2021) Roma - Questa mattina al Quirinale atteso il decreto che estendo l'obbligo delanti-Covid: il provvedimento deve essere bollinato eto daprima di andare in. "La ripartenza delle scuole è il segno più evidente della ripartenza dell'Italia", ha commentato ieri il capo dello Stato Ultime limature al decreto sulapprovato giovedì scorso dal Consiglio dei ministri: si stanno precisando meglio le questioni della sicurezza e delle sostituzioni dei dipendenti delle imprese fino a 15 lavoratori sospesi perché privi di certificazione verde; saranno ammesse due sostituzioni di 10 giorni ciascuna fino al 31 dicembre. Il provvedimento dovrà poi essere bollinato eto dal capo dello Stato ...

