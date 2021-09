Bassetti pubblica l’appello di un suo paziente No vax: «Il Covid non è uno scherzo. Tornassi indietro, mi vaccinerei subito» – Il video (Di martedì 21 settembre 2021) Un uomo di 48 anni ha condiviso un appello direttamente dal suo letto d’ospedale per raccontare quanto il Covid sia «bruttissimo»: «Non è uno scherzo», ha scandito. Il filmato è stato realizzato da Matteo Bassetti: il paziente è in cura al San Martino di Genova, dove lavora il direttore del Policlinico. «Ve lo dico dal profondo del cuore per quello che ho visto nella rianimazione: vaccinatevi», ha raccontato mentre faticava a respirare. L’uomo è stato intubato dopo aver contratto l’infezione: in passato si era rifiutato di vaccinarsi. «Non fate come me, io ho sbagliato tutto, ho sbagliato a non vaccinarmi. Se potessi tornare indietro mi vaccinerei subito», ha ripetuto. Bassetti ha spiegato che «piano piano recupererà e presto andrà a casa», ora «è ... Leggi su open.online (Di martedì 21 settembre 2021) Un uomo di 48 anni ha condiviso un appello direttamente dal suo letto d’ospedale per raccontare quanto ilsia «bruttissimo»: «Non è uno», ha scandito. Il filmato è stato realizzato da Matteo: ilè in cura al San Martino di Genova, dove lavora il direttore del Policlinico. «Ve lo dico dal profondo del cuore per quello che ho visto nella rianimazione: vaccinatevi», ha raccontato mentre faticava a respirare. L’uomo è stato intubato dopo aver contratto l’infezione: in passato si era rifiutato di vaccinarsi. «Non fate come me, io ho sbagliato tutto, ho sbagliato a non vaccinarmi. Se potessi tornaremi», ha ripetuto.ha spiegato che «piano piano recupererà e presto andrà a casa», ora «è ...

