Udinese-Napoli stasera in tv: data, orario e streaming Serie A 2021/2022 (Di lunedì 20 settembre 2021) Tutto pronto per il fischio d'inizio di Udinese-Napoli, match della quarta giornata di Serie A 2021/2022. Grande attesa per questo posticipo che può consentire agli uomini di Luciano Spalletti di volare in testa in solitaria. Si gioca alle 20:45 di lunedì 20 settembre nella cornice della Dacia Arena e l'arbitro sarà Manganiello. Potrete seguire il match in diretta su Sky e Dazn oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace.

Udinese_1896 : Scendiamo in campo così?? ••• Our starting XI to face #Napoli?? ???? #ForzaUdinese #AlèUdin #WeAreCalcio #SerieATIM… - Udinese_1896 : #UdineseNapoli 0-4 Si chiude qui la sfida tra Udinese e Napoli. Primo stop stagionale per i bianconeri #ForzaUdinese ???? - UEFAcom_it : Il Napoli supera 4-0 l'Udinese e vola in testa alla Serie A ?? #UEL | @sscnapoli - atardeesporte : Napoli goleia Udinese e lidera Italiano - atarde : Napoli goleia Udinese e lidera Italiano -