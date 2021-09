Municipio I: scuola, Campidoglio in ritardo con supplenze (Di lunedì 20 settembre 2021) Roma – Quest’anno l’amministrazione capitolina ha voluto centralizzare le chiamate per supplenza annuale nelle scuole dell’infanzia e nidi comunali, precedentemente demandate ai Municipi. Risultato, un enorme ritardo. A tre settimane dall’apertura dei nidi e una settimana dal primo giorno di scuola, sono ancora decine i posti scoperti. Manca il personale docente necessario per coprire il turno pomeridiano, sicché si prevede un rinvio dell’inizio del tempo pieno, che doveva partire dal 20 settembre. Dal Primo Municipio arriva una risposta innovativa: grazie ai Patti di Collaborazione stipulati con le associazioni genitori, verrà attivato ovunque possibile un doposcuola straordinario dalle 14,30 alle 16,30, per coprire la fascia oraria tuttora vacante. “Ancora una volta il Patto di Comunità del Primo ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 settembre 2021) Roma – Quest’anno l’amministrazione capitolina ha voluto centralizzare le chiamate per supplenza annuale nelle scuole dell’infanzia e nidi comunali, precedentemente demandate ai Municipi. Risultato, un enorme. A tre settimane dall’apertura dei nidi e una settimana dal primo giorno di, sono ancora decine i posti scoperti. Manca il personale docente necessario per coprire il turno pomeridiano, sicché si prevede un rinvio dell’inizio del tempo pieno, che doveva partire dal 20 settembre. Dal Primoarriva una risposta innovativa: grazie ai Patti di Collaborazione stipulati con le associazioni genitori, verrà attivato ovunque possibile un dopostraordinario dalle 14,30 alle 16,30, per coprire la fascia oraria tuttora vacante. “Ancora una volta il Patto di Comunità del Primo ...

PaeseRoma : Scuola.Roma, Municipio I: Campidoglio in ritardo con le Supplenze - marinellafly12 : RT @ClaudiaPratelli: Da assessora alla scuola e alle pari opportunità di un municipio di Roma in cui cerchiamo di far arrivare l’educazione… - AndreaBraccini2 : RT @PaoloMarcacci: Oggi questi #cinghiali transitavano davanti alla scuola elementare di mio figlio, in Via Suor Celestina Donati, Municipi… - BiagioSiracusa : RT @MIRKOJEEP: Conte perché non racconti a quelli del PD che, per merito della Raggi, il PUNTO LUCE DELLE ARTI, cioè l’ex scuola Guttuso ne… - Kimstellata : RT @MIRKOJEEP: Conte perché non racconti a quelli del PD che, per merito della Raggi, il PUNTO LUCE DELLE ARTI, cioè l’ex scuola Guttuso ne… -