Morata su Instagram: “Momento difficile. Ora dobbiamo lavorare tutti insieme per onorare la maglia” (Di lunedì 20 settembre 2021) Alvaro Morata, dopo il pareggio contro il Milan, ha voluto dire la sua sul Momento negativo della sua squadra attraverso il proprio profilo Instagram: “Momento difficile. Adesso dobbiamo lavorare tutti insieme per onorare la maglia che indossiamo. Testa a mercoledì. Forza Juve”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Álvaro Morata (@alvaroMorata) FOTO: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 20 settembre 2021) Alvaro, dopo il pareggio contro il Milan, ha voluto dire la sua sulnegativo della sua squadra attraverso il proprio profilo: “. Adessoperlache indossiamo. Testa a mercoledì. Forza Juve”. Visualizza questo post suUn post condiviso da Álvaro(@alvaro) FOTO: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

m_corsi_ : La moglie di morata avrà già fatto 45 storie su Instagram. - colmahh : E IO MO COME CAZZO FACCIO STO MALE TOMMASO GUARDAMI TOMMASO SEI TIPO UNO DEI PROFILI INSTAGRAM DELLA MIA RUOITINE… - dede_soccerboy : RT @juve_kj: Alice Campello-Morata - Instagram Stories - juve_kj : Alice Campello-Morata - Instagram Stories - juveclubsydney : FT: Malmo 0-3 Juventus ???? Alex Sandro, Paulo Dybala and Alvaro Morata with the goals. Convincing win on the road!… -

Ultime Notizie dalla rete : Morata Instagram Allegri furioso, la frase urlata dopo Juventus - Milan - Dopo il gol di Alvaro Morata, spera di vincere e fare bottino pieno. Invece, Ante Rebic ha ... La pagina Instagram 'Notizie Bianconere' ha pubblicato il video in cui si sente lo sfogo dell'allenatore ...

Campello sponsorizza Brugnaro e la figlia influencer lo rilancia C'è una testimonial di eccezione per la giunta Brugnaro a Venezia: Alice Campello, modella, influencer, moglie dell'attaccante della Juventus Alvaro Morata, in una storia su Instagram ha detto che la città con Brugnaro è rifiorita. Senonché in questo come in altri casi, i messaggi degli influencer peccano di poca trasparenza. Campello ha interessi ...

Morata su Instagram: “Momento difficile. Ora dobbiamo lavorare tutti insieme per onorare la maglia ... alfredopedulla.com Juve, la carica di Morata: "Lavoriamo per onorare la maglia che indossiamo" Le parole dell'attaccante spagnolo tramite un post su Instagram: "È un momento difficile ma ora testa a mercoledì" ...

Morata: “E’ un momento difficile. Bisogna lavorare e onorare la maglia” Partita che è stata messa subito in discesa grazie alla bellissima rete di Alvaro Morata, il quale ha bruciato in velocità Theo Hernandez per poi superare con un pallonetto l'incolpevole Maignan in us ...

Dopo il gol di Alvaro, spera di vincere e fare bottino pieno. Invece, Ante Rebic ha ... La pagina'Notizie Bianconere' ha pubblicato il video in cui si sente lo sfogo dell'allenatore ...C'è una testimonial di eccezione per la giunta Brugnaro a Venezia: Alice Campello, modella, influencer, moglie dell'attaccante della Juventus Alvaro, in una storia suha detto che la città con Brugnaro è rifiorita. Senonché in questo come in altri casi, i messaggi degli influencer peccano di poca trasparenza. Campello ha interessi ...Le parole dell'attaccante spagnolo tramite un post su Instagram: "È un momento difficile ma ora testa a mercoledì" ...Partita che è stata messa subito in discesa grazie alla bellissima rete di Alvaro Morata, il quale ha bruciato in velocità Theo Hernandez per poi superare con un pallonetto l'incolpevole Maignan in us ...