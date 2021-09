Gli hacker rubano $12 | 7 milioni di BTC dalla piattaforma DeFi pNetwork

Leggi su coinlist.me

(Di lunedì 20 settembre 2021) Laha offerto una ricompensa di $1.500.000 aglise i fondi vengono restituiti Nell'ultimo attacco al settore della finanza decentralizzata (),, unache consente la componibilitàcross-chain, ha segnalato una violazione della Binance Smart Chain, portando a perdite di Bitcoin per circa 12,7di dollari. L'incidente, che si verifica in mezzo alla crescente minaccia del crimine informatico nel settore, viene attribuito all'attenzione che è arrivata con la massiccia crescita del settore. In un thread Twitter pubblicato oggi,ha informato gli utenti che un utente malintenzionato ha sfruttato un bug nella sua base di codice per rubare 277 pBTC...