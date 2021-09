Covid, Ricciardi: “Nuovo lockdown generalizzato? Solo con variante più contagiosa della Delta ma per ora mi sento di escluderlo” (Di lunedì 20 settembre 2021) “Nuovi lockdown? Al momento, con questa variante e con le attuali misure che abbiamo preso, mi sento di escludere un Nuovo lockdown generalizzato. Ciò non toglie che in determinate circostanze, con determinati focolai, si possano prendere delle misure locali, non generalizzate“. Così, nella trasmissione “Restart 264”, su Cusano Italia Tv, Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza, esclude un lockdown nazionale negli scenari futuri del Paese, ma puntualizza: “Coi virus non si può mai dire mai. Nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 settembre 2021) “Nuovi? Al momento, con questae con le attuali misure che abbiamo preso, midi escludere un. Ciò non toglie che in determinate circostanze, con determinati focolai, si possano prendere delle misure locali, non generalizzate“. Così, nella trasmissione “Restart 264”, su Cusano Italia Tv, Walter, consigliere scientifico del ministroSalute Roberto Speranza, esclude unnazionale negli scenari futuri del Paese, ma puntualizza: “Coi virus non si può mai dire mai. Nel ...

