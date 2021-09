Spezia, Bastoni: «Bravi a crederci col Venezia. Nazionale? Un sogno» (Di lunedì 20 settembre 2021) Simone Bastoni, centrocampista dello Spezia, ha parlato al termine del match vinto contro il Venezia: le sue dichiarazioni Simone Bastoni, centrocampista dello Spezia, ha parlato al termine del match vinto contro il Venezia. Le sue dichiarazioni. VITTORIA – «Siamo stati molto Bravi a crederci fino alla fine, tenendo duro quando è servito e affondando nel momento decisivo per portare a casa la vittoria. La prossima settimana ci aspettano due sfide complicate, sappiamo che non sarà una passeggiata, ma ci prepareremo al meglio come sempre, prestando più ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 settembre 2021) Simone, centrocampista dello, ha parlato al termine del match vinto contro il: le sue dichiarazioni Simone, centrocampista dello, ha parlato al termine del match vinto contro il. Le sue dichiarazioni. VITTORIA – «Siamo stati moltofino alla fine, tenendo duro quando è servito e affondando nel momento decisivo per portare a casa la vittoria. La prossima settimana ci aspettano due sfide complicate, sappiamo che non sarà una passeggiata, ma ci prepareremo al meglio come sempre, prestando più ...

