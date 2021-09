Covid, niente certificazione verde per entrare in chiesa (Di domenica 19 settembre 2021) La Conferenza episcopale italiana, in coincidenza con l'apertura dell'anno pastorale (dieci giorni fa), - riferisce TgCom24 - ha dato indicazione a tutti i vescovi di sollecitare i fedeli a ... Leggi su isnews (Di domenica 19 settembre 2021) La Conferenza episcopale italiana, in coincidenza con l'apertura dell'anno pastorale (dieci giorni fa), - riferisce TgCom24 - ha dato indicazione a tutti i vescovi di sollecitare i fedeli a ...

Advertising

RaiNews : #coronavirus. Il governo britannico di Boris Johnson rinuncia all'idea d'introdurre il #greenpass anti Covid in Ing… - AlfioSerafico : RT @gzibordi: mah... il più diffuso quotidiano serio inglese, il Telegraph, oggi ha un reportage sul fatto che migliaia di donne hanno dist… - besidepetsch : RT @heythereelena: Caro diario, anche quest'anno niente manzi cubani per colpa del covid, vedrò di farli importare illegalmente. Tua presid… - oriana961 : @aromatouche @GiulioMarini2 In genere il test così come è concepito non rileva un bel niente. Qualsiasi frammento d… - xpositivemind : RT @chanevlucy: A parte gli scherzi, io prima del covid l'uni l'ho vissuta così, non è niente di esagerato letteralmente sta bevendo un caf… -