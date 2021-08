Calciomercato Juventus, nuovo assalto a Locatelli in programma (Di lunedì 9 agosto 2021) Parte il conto alla rovescia per portare Manuel Locatelli dal Sassuolo alla Juventus: in settimana nuovo assalto di Cherubini Tra due settimane la Juventus farà il suo esordio in campionato: i bianconeri affronteranno l’Udinese e sono ancora alla ricerca di un centrocampista, o due, come affermato da Allegri. L’obiettivo numero uno rimane Locatelli: la Juve vorrebbe chiudere la trattativa entro Ferragosto e portare il classe ’98 a Torino ad una settimana dall’esordio. Cherubini prepara il nuovo assalto con l’incontro in settimana con Carnevali: 32 ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 9 agosto 2021) Parte il conto alla rovescia per portare Manueldal Sassuolo alla: in settimanadi Cherubini Tra due settimane lafarà il suo esordio in campionato: i bianconeri affronteranno l’Udinese e sono ancora alla ricerca di un centrocampista, o due, come affermato da Allegri. L’obiettivo numero uno rimane: la Juve vorrebbe chiudere la trattativa entro Ferragosto e portare il classe ’98 a Torino ad una settimana dall’esordio. Cherubini prepara ilcon l’incontro in settimana con Carnevali: 32 ...

