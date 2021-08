Raul Fernandez: 'Il mio passaggio in MotoGP? Lasciamo stare...' (Di domenica 8 agosto 2021) Si tinge di giallo il passaggio di Raul Fernandez in MotoGP nel 2022 con i colori del team Tech 3 . Una promozione 'forzata' dalla Casa austriaca pur di non perdere il giovane pilota spagnolo , ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 8 agosto 2021) Si tinge di giallo ildiinnel 2022 con i colori del team Tech 3 . Una promozione 'forzata' dalla Casa austriaca pur di non perdere il giovane pilota spagnolo , ...

Advertising

biagio4658 : Lo sconfitto di oggi è Raul Fernandez che è arrivato lontano dai primi e che perde ancora punti da Gardner. Nonosta… - biagio4658 : Grandissimo anche Celestino Vietti in P6 davanti a Raul Fernandez, peccato per la qualifica di ieri ma oggi ha fatt… - DBDeiman : Lungo di Raul Fernandez prima, lungo di Gardner poi. E tutto ciò aiuta (e non poco) Bezzecchi in testa alla gara e… - sportli26181512 : MotoGP, Ktm e le scuse a Petrucci: 'Fatto confusione'. VIDEO: Pit Beirer, responsabile KTM, con Antonio Boselli tor… - MarioR_91 : @ricardorubio44 Fenomenale. Avete anche Raul Fernandez che è fortissimo, mentre tra gli italiani giovani non vedo lo stesso talento -