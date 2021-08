Calciomercato Sampdoria: tre ipotesi per il futuro di Chabot (Di domenica 8 agosto 2021) Sampdoria, Chabot non sfigura nell’amichevole contro il Verona: tre ipotesi sul suo futuro. Salernitana, Serie B o pista estera? Julian Chabot, titolare nell’amichevole disputata ieri tra Sampdoria e Verona, difficilmente resterà in blucerchiato la prossima stagione. Sul difensore è forte il pressing della Salernitana che spera di chiudere l’operazione all’inizio della prossima settimana, più defilato lo Spezia che aveva avuto il difensore tedesco già nello scorso campionato. Ma non sono le uniche due ipotesi che la Sampdoria potrebbe prendere in ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 agosto 2021)non sfigura nell’amichevole contro il Verona: tresul suo. Salernitana, Serie B o pista estera? Julian, titolare nell’amichevole disputata ieri trae Verona, difficilmente resterà in blucerchiato la prossima stagione. Sul difensore è forte il pressing della Salernitana che spera di chiudere l’operazione all’inizio della prossima settimana, più defilato lo Spezia che aveva avuto il difensore tedesco già nello scorso campionato. Ma non sono le uniche dueche lapotrebbe prendere in ...

