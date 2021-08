Calciomercato Inter, assalto a un altro big | Guardiola tenta lo scambio (Di domenica 8 agosto 2021) L’Inter, oltre a Lukaku, rischia di subire l’assalto a un altro big in rosa. Si tratta di Alessandro Bastoni che è entrato nel mirino di Pep Guardiola: attenzione allo scambio… L'articolo Calciomercato Inter, assalto a un altro big Guardiola tenta lo scambio è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 8 agosto 2021) L’, oltre a Lukaku, rischia di subire l’a unbig in rosa. Si tratta di Alessandro Bastoni che è entrato nel mirino di Pep: attenzione allo… L'articoloa unbigloè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

