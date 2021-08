Stavolta Perseverance non ce la fa | fallisce il primo tentativo di raccolta campioni

(Di sabato 7 agosto 2021) Il roverha mancato il bersaglio:non è riuscito a raccoglieresu Marte. Ecco cosa è successo.ha fallito il bersaglio (by Adobestock)Brutte notizie per la NASA, che a dispetto di quanto accaduto in precedenza sembraaver mancato il bersaglio. Il roverdifatti non è riuscito a raccoglieredi roccia sul Pianeta Rosso, con grande delusione di chi invece si aspettava i risultatati legittimi.era arrivato su Marte nello scorso ...

Ingenuity percorrerà circa 385 metri a 5 m/s prima di atterrare in un nuovo aerodromo ... Si fa sempre più concreta la possibilità di prelevare dei campioni con, per la futura ...Una pietra miliare nell'esplorazione del Pianeta rosso Ingenuity ce l'ha fatta anche. Lo ... a supporto del roverche sta scandagliando la superficie del cratere Jezero e ...Proprio in queste ore Ingenuity potrebbe aver portato a termine l'undicesimo volo su Marte, la conferma è arrivata di recente dalla NASA che ha riportato come la nuova tratta sarebbe stata affrontata ...Poche ore fa Ingenuity ha portato a termine un nuovo volo sulla superficie di Marte, e anche stavolta la NASA ha voluto spingere sull'acceleratore chiedendo qualcosa in più al piccolo elicottero. Le i ...