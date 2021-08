Salvini sbaglia su Mps, ma non su Siena (Di sabato 7 agosto 2021) Matteo Salvini ha attaccato frontalmente Pier Carlo Padoan, presidente di Unicredit ed ex parlamentare di Siena, accusandolo di voler far assorbire dalla sua banca gli asset pregiati del Monte dei Paschi, lasciando allo stato quelli in difficoltà. In realtà è probabile che Padoan si sia speso per convincere i soci e il consiglio di Unicredit a imbarcarsi in quella che appare oggi l’unica operazione di salvataggio possibile dell’antico istituto senese. Tuttavia l’iniziativa polemica di Salvini, per quanto inesatta, non è priva di astuzia. Si rivolge infatti a quella parte della cittadinanza senese che è convinta che ogni operazione di ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 7 agosto 2021) Matteoha attaccato frontalmente Pier Carlo Padoan, presidente di Unicredit ed ex parlamentare di, accusandolo di voler far assorbire dalla sua banca gli asset pregiati del Monte dei Paschi, lasciando allo stato quelli in difficoltà. In realtà è probabile che Padoan si sia speso per convincere i soci e il consiglio di Unicredit a imbarcarsi in quella che appare oggi l’unica operazione di salvataggio possibile dell’antico istituto senese. Tuttavia l’iniziativa polemica di, per quanto inesatta, non è priva di astuzia. Si rivolge infatti a quella parte della cittadinanza senese che è convinta che ogni operazione di ...

