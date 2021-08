Rissa all' alba fuori dal Miu discodinner | un giovane accoltellato | è grave Quattro arresti Picchiati anche due carabinieri

Advertising

MoliseTabloid : Rissa con lancio di bottiglie ed armi improprie davanti al bar, coinvolta anche la titolare, sigilli all’attività c… - LaNotiziaQuoti : E' stato lievemente ferito con un'arma da punta, poi è probabilmente caduto a terra battendo la testa: un albanese… - NonnaMaria15 : RT @Valenti63339244: Poi succede anche che i greenkaz muniti vogliano mangiare fuori, perché è una bella giornata e si sta bene all'aperto,… - pu24it : Marotta, rissa all’alba all’uscita del “Miu”: un accoltellato e due Carabinieri in ospedale | - nek19751 : @Nathan_Gr_ L'ho appena letto, Salvini ha fatto un post...è a Marotta nelle Marche, rissa all'uscita di un locale n… -

Ultime Notizie dalla rete : Rissa all

È iniziata, così, lanella quale è intervenuto, per sedare gli animi, anche un dipendente ... È solo in seguito'intervento della polizia e dei vigili urbani che la lite si è conclusa. La ...... nel Pesarese, dove alle 21 era iniziato Metropoly of music dal tramonto'alba. Da quanto si è appreso un tunisino ha dato una coltellata a un nordafricano, poi è scattata unache ha ...Nel filmato si vedono le due ragazze picchiarsi e tirarsi i capelli e solo dopo un pò gli amici intervengono per dividerle perchè la priorità era riprendere la scena per avere ''quel poco di popolarit ...Nella nottata di venerdì 6 agosto personale della Squadra Volante della Questura di Prato è intervenuto nei pressi di un chiosco dove era stata segnalata una rissa. All’arrivo sul posto della Polizia, ...