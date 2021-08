LIVE Sinner-Brooksby 7-6 4-1, ATP Washington in DIRETTA: l’azzurro piazza il break nel secondo set (Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Sinner conferma il break! l’azzurro non ha problemi al servizio. 40-15 Lunga la risposta di Brooksby. 30-15 Prima centrale dell’azzurro. 15-15 Servizio e diritto dell’italiano. 0-15 Doppio fallo di Sinner. 3-1 break Sinner!!!!! l’azzurro STRAPPA IL SERVIZIO! Controsmorzata vincente di Sinner e chiusura a rete. 15-40 DUE PALLE break Sinner! l’azzurro può strappare il servizio. 15-30 Errore dal ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-1conferma ilnon ha problemi al servizio. 40-15 Lunga la risposta di. 30-15 Prima centrale del. 15-15 Servizio e diritto dell’italiano. 0-15 Doppio fallo di. 3-1!!!!!STRAPPA IL SERVIZIO! Controsmorzata vincente die chiusura a rete. 15-40 DUE PALLEpuò strappare il servizio. 15-30 Errore dal ...

Advertising

giallusport : Come direbbe #Varriale: la chiamata out di Hawk Eye Live su una palla di Sinner dentro di mezzo metro getta un'ombr… - marioo174 : Live Ranking dei 4 semifinalisti del #CitiOpen ???? Jannik #Sinner 21 (+3) ???? Kei #Nishikori 55 (+12) ???? Mackenzie… - Moixus1970 : RT @OA_Sport: DIRETTA LIVE - Atp Washington 2021 - Jannik Sinner vuole la quarta finale in carriera! L’azzurro sfida l’americano Jenson Bro… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Atp Washington 2021 - Jannik Sinner vuole la quarta finale in carriera! L’azzurro sfida l’americano… - livetennisit : ATP 500 Washington: LIVE i risultati con il dettaglio delle Semifinali. In campo Jannik Sinner in singolare e doppi… -