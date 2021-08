Gerry Scotti compie 65 anni | boom di like al suo post | da Carlo Conti a Rudy Zerbi | l' affetto corre sui social

(Di sabato 7 agosto 2021) In poche ore il messaggio scritto dal conduttore per ringraziare dell'enorme ondata di auguri ricevuta per il suo compleanno ha raggiunto oltre 100mila ...

Advertising

SkyTG24 : È uno dei volti più noti della televisione italiana e oggi compie gli anni: tanti auguri Gerry Scotti! ?? - ClaudioLauretta : Buon Compleanno a Gerry Scotti !!!???? #gerryscotti #happybirthday #ciaobelli #radiodeejay #canale5 #mediaset… - qn_giorno : Il compleanno (speciale) di Gerry Scotti: '65 anni e non sentirli' - _Sempre_Amici : RT @SkyTG24: È uno dei volti più noti della televisione italiana e oggi compie gli anni: tanti auguri Gerry Scotti! ?? - hellospankk : un mio flex è quello di avere il compleanno condiviso con gerry scotti?? -

Ultime Notizie dalla rete : Gerry Scotti

Rudy Zerbi ha condiviso una foto cone Maria De Filippi in occasione del compleanno diZerbi fa gli auguri all'amicoper il suo compleanno. Per l'occasione condivide una foto divertente che li ritrae ...In poche ore il messaggio scritto dal conduttore per ringraziare dell'enorme ondata di auguri ricevuta per il suo compleanno ha raggiunto oltre 100mila ...Diletta Leotta si sta godendo le vacanze estive e condivide con i quasi otto milioni di follower le sue vacanze e le sue gite. Comunque, la lotta ha ...Il popolare presentatore - che negli scorsi mesi ha battuto il Covid - compie 65 anni e scherza su Instagram. Gli auguri degli amici e colleghi ...