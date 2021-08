Bills – Josh Allen firma un’estensione faraonica (Di sabato 7 agosto 2021) A poche settimane dall’inizio della pre season, Buffalo ha voluto cementare il suo rapporto con uno dei giocatori chiave della franchigia. Il quarterback dei Bills, Josh Allen, ha da poco firmato un’estensione di contratto faraonica, che lo legherà alla società almeno per i prossimi sei anni. Il front office di Buffalo ha voluto chiudere la questione prima dell’inizio della regular season, mandando un chiaro segnale al suo giocatore; la squadra si fida di lui e le aspettative saranno molto elevate. Allen: quanto vale la nuova estensione di contratto? Il nuovo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 7 agosto 2021) A poche settimane dall’inizio della pre season, Buffalo ha voluto cementare il suo rapporto con uno dei giocatori chiave della franchigia. Il quarterback dei, ha da pocotodi contratto, che lo legherà alla società almeno per i prossimi sei anni. Il front office di Buffalo ha voluto chiudere la questione prima dell’inizio della regular season, mandando un chiaro segnale al suo giocatore; la squadra si fida di lui e le aspettative saranno molto elevate.: quanto vale la nuova estensione di contratto? Il nuovo ...

NFL: migliore e peggiore ipotesi per ogni squadra della AFC nel 2021 Dopo avervi illustrato quali aspettative dovreste – o meglio, fareste bene a – coltivare nei confronti della vostra squadra del cuore al fine di evitare mal di testa e notti insonni a ...

