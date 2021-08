«Afghanistan come la Siria». L’Onu teme per civili e migranti (Di sabato 7 agosto 2021) I Talebani conquistano un secondo capoluogo di provincia, mentre la rappresentante speciale delL’Onu per l’Afghanistan parla con preoccupazione di «una nuova fase, più sanguinosa e drammatica» del conflitto, simile a quanto già visto in Siria e molti anni prima a Sarajevo. Sono notizie particolarmente drammatiche quelle che arrivano dal Paese centro-asiatico a tre settimane dal ritiro completo delle truppe americane, previsto entro la fine di agosto. Dopo aver conquistato venerdì Zaranj, capoluogo della provincia di Nimruz, al confine con l’Iran, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 7 agosto 2021) I Talebani conquistano un secondo capoluogo di provincia, mentre la rappresentante speciale delper l’parla con preoccupazione di «una nuova fase, più sanguinosa e drammatica» del conflitto, simile a quanto già visto ine molti anni prima a Sarajevo. Sono notizie particolarmente drammatiche quelle che arrivano dal Paese centro-asiatico a tre settimane dal ritiro completo delle truppe americane, previsto entro la fine di agosto. Dopo aver conquistato venerdì Zaranj, capoluogo della provincia di Nimruz, al confine con l’Iran, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

martaserafini : Danish Siddiqui, premio Pulitzer 2018, è stato ucciso il 16 luglio in #Afghanistan. Fuoco incrociato si disse. Ora… - gemin_steven98 : RT @Majakovsk73: #Afghanistan copione che si ripete, le città prese dai talebani come Sheberghan finiscono sotto airstrike, forze dostum an… - Il_Giudice_ : Sto riguardando Grey’s Anatomy e Shonda Rhimes è davvero un’ipocrita. Non puoi fare puntate se non stagioni dedicat… - Majakovsk73 : #Afghanistan copione che si ripete, le città prese dai talebani come Sheberghan finiscono sotto airstrike, forze do… - Brghm3 : #Afghanistan - Cambiamento radicalmente, i bombardieri americani bombardano la città di #Shiberghan, come hanno fat… -