Ultime Notizie Roma del 06-08-2021 ore 12:10 (Di venerdì 6 agosto 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l'informazione Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno l'apertura facciamo ancora delle Green passo obbligatorio per il personale della scuola è stato confermato ieri sera dalla cabina di regia del governo in vista del Consiglio dei Ministri l'obbligo del certificato verde anche per gli studenti università La ripresa dell'anno accademico C'è poi l'accordo in cabina di regia per i trasporti su lunga percorrenza la misura spiegano fonti di governo entrerà in vigore il primo settembre anche se durante la cabina di regia si è valutato di anticipare l'inizio della sua attuazione al 20 agosto il Green pass sui ...

Tutela mare, intesa Amp di Capo Testa Punta Falcone e Wwf Italia 6 Agosto 2021 Svolgere attività di divulgazione e sensibilizzazione pubblica sulla difesa di coste e mari, ...

Spazio: alla scoperta di Giove, nuovo passo per missione Juice dell'Esa

Coronavirus, ultime notizie. 124 casi in Cina, Pechino ferma i grandi eventi Maltempo: chiuse statale e ferrovia Brennero in Alto Adige In Alto Adige i vigili del fuoco stanno monitorando i fiumi, i cui livelli si sono innalzati dopo le intense precipitazioni della scorsa notte. In alcuni punti sono usciti dagli argini. (ANSA) ...

Musica: nuovo album Lady Gaga e Tony Bennett,'Love for sale' "Love for sale" è il titolo del nuovo album collaborativo che vede ritrovarsi Tony Bennett e Lady Gaga dopo il successo del 2014 di "Cheek to cheek". (ANSA) ...

