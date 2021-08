Tokyo2020, Messico medaglia di bronzo: 3-1 al Giappone (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Messico ha conquistato il terzo posto alle Olimpiadi di Tokyo2020. Sconfitti i padroni di casa con il risultato di 3-1 Al Messico va l’onore della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo2020. Grazie alle reti messe a segno da Cordova, Vazquez e Vega, i messicani sono riusciti ad avere la meglio sui padroni di casa del Giappone, ai quali non è bastata la rete nel finale realizzata da Mitoma. Ora è attesa per la finale in programma domani tra Spagna e Brasile, che si giocheranno la medaglia d’oro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Ilha conquistato il terzo posto alle Olimpiadi di. Sconfitti i padroni di casa con il risultato di 3-1 Alva l’onore delladialle Olimpiadi di. Grazie alle reti messe a segno da Cordova, Vazquez e Vega, i messicani sono riusciti ad avere la meglio sui padroni di casa del, ai quali non è bastata la rete nel finale realizzata da Mitoma. Ora è attesa per la finale in programma domani tra Spagna e Brasile, che si giocheranno lad’oro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

