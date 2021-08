Lazio, che colpo: sei anni fa l'arrivo di Milinkovic (Di venerdì 6 agosto 2021) ROMA - Una carriera alla Lazio da super giocatore. Esploso con Pioli, maturato con Inzaghi, ora con Sarri rappresenta il punto fermo di un centrocampo e di uno spogliatoio. Il club biancoceleste, sui ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 6 agosto 2021) ROMA - Una carriera allada super giocatore. Esploso con Pioli, maturato con Inzaghi, ora con Sarri rappresenta il punto fermo di un centrocampo e di uno spogliatoio. Il club biancoceleste, sui ...

Advertising

lastknight : Quanto è costato il 'piano di Disaster Recovery' che palesemente non ha funzionato nella Regione #Lazio? Almeno 3,4… - carlogubi : Gli smart workers sono il capro espiatorio per occultare le gravi inadempienze tecniche che hano portato alla compr… - nzingaretti : Dopo il lavoro di questi giorni, ora siamo in grado di presentare un primo cronoprogramma dei servizi che stiamo ri… - stefbald : RT @AlessLongo: I dati del backup di Regione Lazio erano solo cancellati, non criptati e quindi sono stati recuperati, dice @cgiustozzi, ch… - _soore : io non voglio fare bodyshaming ma adinolfi che critica il movimento sportivo italiano quando l'unica competizione a… -