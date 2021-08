La Regione Lazio è riuscita a recuperare un backup dei dati bloccati dagli hacker (Di venerdì 6 agosto 2021) (foto: Adriana Sapone/LaPresse)La Regione Lazio è riuscita ad accedere a un backup (cioè una copia) dei dati bloccati dall’attacco informatico di domenica scorsa. Lo ha annunciato sui suoi account social il presidente della Regione Nicola Zingaretti, secondo cui i dati recuperati sarebbero aggiornati fino al 30 luglio, cioè il giorno prima dell’attacco. Il backup potrebbe quindi consentire di ripristinare gran parte dei servizi informatici della Regione, senza dover pagare alcun riscatto ai criminali responsabili della ... Leggi su wired (Di venerdì 6 agosto 2021) (foto: Adriana Sapone/LaPresse)Laad accedere a un(cioè una copia) deidall’attacco informatico di domenica scorsa. Lo ha annunciato sui suoi account social il presidente dellaNicola Zingaretti, secondo cui irecuperati sarebbero aggiornati fino al 30 luglio, cioè il giorno prima dell’attacco. Ilpotrebbe quindi consentire di ripristinare gran parte dei servizi informatici della, senza dover pagare alcun riscatto ai criminali responsabili della ...

lastknight : Quanto è costato il 'piano di Disaster Recovery' che palesemente non ha funzionato nella Regione #Lazio? Almeno 3,4… - Agenzia_Ansa : Il sistema di prenotazione vaccinale della Regione Lazio è di nuovo attivo. A comunicarlo il governatore Zingaretti… - Corriere : Il pc dell’attacco hacker alla Regione Lazio usato dal figlio dell’impiegato in smart working - leoberthi : RT @Storace: #Zingaretti è un #disastro. Non solo per gli #hacker. Chi può dimenticare #mascherine, #concorsopoli, #rifiuti... Così la #… - CyberSecHub0 : RT @paoloigna1: C'è anche tanta mancanza di formazione sulla #CyberSecurity e l'aumento del perimetro d'attacco dovuto al lavoro da remoto.… -