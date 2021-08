GTA Online: l’ultima novità di Southern San Andreas Super Autos è la Vapid Dominator ASP (Di venerdì 6 agosto 2021) l’ultima novità di Southern San Andreas Super Autos, la Vapid Dominator ASP, è una muscle car classica, veloce come un vincitore di Inside Track e robusta come un toro Blu belga. Ti sembra una roba forte? Lo è. La Vapid Dominator ASP è ora disponibile da Southern San Andreas Super Autos in GTA Online. Bonus per l’abbonamento all’Autoraduno di LS Se non lo hai già fatto, visita l’Autoraduno di LS entro il 18 agosto per ricevere ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 6 agosto 2021)diSan, laASP, è una muscle car classica, veloce come un vincitore di Inside Track e robusta come un toro Blu belga. Ti sembra una roba forte? Lo è. LaASP è ora disponibile daSanin GTA. Bonus per l’abbonamento all’Autoraduno di LS Se non lo hai già fatto, visita l’Autoraduno di LS entro il 18 agosto per ricevere ...

