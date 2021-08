Green Pass, Bianchi ribadisce: “È un modo per tornare a scuola in sicurezza” (Di venerdì 6 agosto 2021) "Crediamo che il Green Pass per il personale scolastico sia un modo per tornare a scuola in sicurezza; sarà possibile anche presentare il tampone. Abbiamo inoltre un poderoso programma per intervenire sulle classi più numerose, sostenere in particolare i ragazzi delle ultime classi nel recupero di apprendimenti, interventi per la messa in sicurezza delle aule e accordi per i trasporti. L'intervento è ampio". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 6 agosto 2021) "Crediamo che ilper il personale scolastico sia unperin; sarà possibile anche presentare il tampone. Abbiamo inoltre un poderoso programma per intervenire sulle classi più numerose, sostenere in particolare i ragazzi delle ultime classi nel recupero di apprendimenti, interventi per la messa indelle aule e accordi per i trasporti. L'intervento è ampio". L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Green pass Italia al via La certificazione sarà indispensabile per accedere a luoghi al chiuso come bar o ristoranti Al via da oggi il green pass obbligatorio in Italia. La certificazione sarà indispensabile per accedere a luoghi al chiuso come bar o ristoranti, ma anche palestre, piscine, concerti e musei. Il certificato verde viene ...

Green Pass: l'Italia alla prova del Certificato Verde Se c'è qualcosa che da oggi occorrerà evitare, è una ulteriore massiva polarizzazione di opinioni tra pro e contro Green Pass : il dibattito sarà fondamentale per sviluppare al meglio lo strumento, ma lo scontro non aiuterà un progetto che inevitabilmente mette in campo aspetti controversi e che, ancor più ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Norme per contenere la diffusione del Covid-19, nuova ordinanza del Comune di Capoliveri Il Sindaco Montagna: “Dobbiamo tutelare gli altri e tutelarci. A tutti chiedo comportamenti responsabili proprio in questo momento di altissime presenze sull’Isola” ...

Green pass a Napoli, la sfida dei ristoratori: «Scudo legale contro le sanzioni» L'obbligo di Green pass negli esercizi di ristorazione al chiuso e per tante altre attività scatterà ufficialmente oggi. Che la certificazione verde Covid-19 sia uno ...

