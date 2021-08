Finto nipote chiede soldi per il corriere e truffa due anziani | arrestato 20enne

(Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Stava per lasciare Procida Emmanuele Finelli,di Poggioreale già noto alle forze dell’ordine, quando i carabinieri della compagnia di Ischia, con la collaborazione della Polizia Municipale locale, lo hanno rintracciato eper due tentativi dicommessi ai danni di altrettanti. Il trucco è sempre lo stesso quando si tratta di truffe ade forse proprio la scarsa fantasia ha insospettito due nonni di Procida che in due distinti momenti hanno ricevuto la telefonata di una persona che si è presentata come un loro familiare. Ancora un ...

...ma complici le campagne di sensibilizzazione organizzate dal Comando Provinciale di Napoli avvisano i Carabinieri e la Polizia Municipale e forniscono una descrizione delcorriere -È ...Il denaro era stato consegnato dall'ottantaduenne per pagare il pacco che ilaveva chiesto di ritirare e che conteneva solo succhi di frutta . Per Caifa e Doriano sono scattate le ...Le truffe agli anziani proseguono, e una di queste è stata prontamente sventata dai carabinieri: E.F., un ragazzo di 20 anni, è stato arrestato per essersi finto corriere e aver tentato di truffare du ...PROCIDA: Truffe agli anziani. Carabinieri arrestano 20enne. Ancora un finto corriere inganna 2 persone Non ha fatto in tempo a lasciare l’isola Emmanuele Finelli, 20enne di Poggioreale già noto alle f ...