Advertising

fisco24_info : Fideuram si rafforza in Svizzera, a Reyl quota 1875 Finance: Accordo per l'acquisizione del 40%. A cofondatori rest… -

Ultime Notizie dalla rete : Fideuram rafforza

Agenzia ANSA

Reyl, il gruppo bancario svizzero diversificato controllato dal maggio 2021 da- Intesa Sanpaolo Private Banking, e 1875 Finance, gestore patrimoniale indipendente per clienti privati e istituzionali con sede a Ginevra, hanno concordato i termini di una partnership ...L'Area Centro, coordinata dall'Area Manager Stefano Capanna, sicon 4 ingressi. In Toscana, nel gruppo di Paolo Giacomelli, arrivano da, Daniela Raugei, e Andrea Ciappelloni, si ...Reyl, il gruppo bancario svizzero diversificato controllato dal maggio 2021 da Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, e 1875 Finance, gestore patrimoniale indipendente per clienti privati e istit .../PRNewswire/ -- REYL & Cie ("REYL"), il gruppo bancario svizzero detenuto in maggioranza da Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking ("Fideuram - ISPB"), ...