Bando asili e scuole d’infanzia, oltre 10 milioni per sei Comuni bergamaschi in graduatoria: ecco quali (Di venerdì 6 agosto 2021) Buone notizie per sei Comuni bergamaschi: Carvico, Nembro, Almenno San Bartolomeo (con due progetti), Cologno al Serio, Bottanuco e Fornovo San Giovanni, entrati nella graduatoria provvisoria per l’assegnazione dei 700 milioni di euro per le annualità 2021/2025: fondi destinati alla costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole d’infanzia, centri polifunzionali o per servizi integrativi dedicati all’educazione dei bambini e bambine e per le famiglie. L’elenco viene definito “provvisorio” perché il Ministero ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 6 agosto 2021) Buone notizie per sei: Carvico, Nembro, Almenno San Bartolomeo (con due progetti), Cologno al Serio, Bottanuco e Fornovo San Giovanni, entrati nellaprovvisoria per l’assegnazione dei 700di euro per le annualità 2021/2025: fondi destinati alla costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e rificazione dinido,, centri polifunzionali o per servizi integrativi dedicati all’educazione dei bambini e bambine e per le famiglie. L’elenco viene definito “provvisorio” perché il Ministero ...

Advertising

SlpCislPiemonte : NUOVI BANDI INPS ? ??ando Contributo per iscrizione e frequenza asili nido ? Bando Bonus Cicogna 2021 Vai saper… - ComuneBagheria : On line il bando per l’iscrizione agli asili nido comunali – anno 2021-2022. Domande entro il 31 agosto - EdizioniSimone : ?? Concorso 3 Educatori asili nido. Comune di Verbania. Simone Concorsi news concorsi pubblici. #simoneconcorsi… - FASI_eu : A partire da oggi e fino al #30ottobre è possibile partecipare ai #bandidiconcorso @INPS_it: ??#Contributo per iscr… - cosimogel53 : Non vorrei essere pessimista, ma l’avvio (bando per gli asili nido, criteri per la ripartizione delle spese per inf… -