Amichevole | dove vedere Sampdoria-Verona | streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Sabato 7 agosto alle ore 19 allo stadio Pietro Fortunati di Pavia, si disputerà l'Amichevole estiva Sampdoria-Verona, ultimo test delle due squadre prima dell'esordio ufficiale stagionale in Coppa Italia, rispettivamente contro la vincente di Padova-Alessandria e Como-Catanzaro. I blucerchiati del neo allenatore Roberto D'Aversa in precampionato hanno battuto la Nuova Camunia (14-0), il Castiglione (11-1)

