Vaccini | Macron | in Francia da settembre terza dose ad anziani e vulnerabili

La Francia somministrerà la terza dose di vaccino anti Covid ad anziani e fasce più vulnerabili da settembre. Lo ha annunciato il presidente francese, Emmanuel, sottolineando come sia 'stato verificato che per lottare contro questo virus siano necessari dei richiami. Servirà verosimilmente una terza dose. Non per tutti, non subito. Ma in ogni caso, ...La Francia verso la terza dose Lo fa sapere il presidentecon un post su Instagram. 'Una terza dose sarà probabilmente necessaria. Non per tutti, ma ... Argentina, via libera al mix diLa ...La Francia somministrerà la terza dose di vaccino anti-Covid ad anziani e fasce più vulnerabili a partire da settembre. Lo ha annunciato oggi il presidente della Repubblica Emmanuel Macron, sottolinea ...Da settembre agli anziani e ai cittadini più fragili in Francia sarà offerta la possibilità di ricevere una terza dose del vaccino contro il coronavirus. Lo ha detto il primo ministro francese Emmanue ...