Tuffi, vince l'oro a 14 anni per curare la mamma malata (Di giovedì 5 agosto 2021) TOKYO (Giappone) - Realizza il suo sogno e il suo obiettivo, la cinese Quan Hongchan, che a 14 anni e 130 giorni si impone nella finale donne dalla piattaforma 10 metri con un punteggio fenomenale di ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 5 agosto 2021) TOKYO (Giappone) - Realizza il suo sogno e il suo obiettivo, la cinese Quan Hongchan, che a 14e 130 giorni si impone nella finale donne dalla piattaforma 10 metri con un punteggio fenomenale di ...

Tuffi, vince l'oro a 14 anni per curare la mamma malata TOKYO (Giappone) - Realizza il suo sogno e il suo obiettivo, la cinese Quan Hongchan, che a 14 anni e 130 giorni si impone nella finale donne dalla piattaforma 10 metri con un punteggio fenomenale di ...

