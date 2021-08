Tomori: “Sto davvero bene, felice di giocare una stagione intera con il Milan” (Di giovedì 5 agosto 2021) Fikayo Tomori, difensore del Milan, nel corso di un’intervista al canale ufficiale del club rossonero si è soffermato su questo pre campionato. “ Stiamo bene, non ci sono stati infortuni ed è positivo. Sabato ci aspetta il Real Madrid, è una gara difficile ma sarà un’altra opportunità per trovare il ritmo di gara. Io sto bene, sono rimasto in forma. Sono pronto per la nuova stagione, sono carico. Giocherò la mia prima stagione per intero e sono felice, tutti lo sono. Sto davvero bene, speriamo di continuare così”. Poi sui nuovi arrivati: ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 5 agosto 2021) Fikayo, difensore del, nel corso di un’intervista al canale ufficiale del club rossonero si è soffermato su questo pre campionato. “ Stiamo, non ci sono stati infortuni ed è positivo. Sabato ci aspetta il Real Madrid, è una gara difficile ma sarà un’altra opportunità per trovare il ritmo di gara. Io sto, sono rimasto in forma. Sono pronto per la nuova, sono carico. Giocherò la mia primaper intero e sono, tutti lo sono. Sto, speriamo di continuare così”. Poi sui nuovi arrivati: ...

