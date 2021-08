SBK Most: Delbianco al via in sostituzione di Mercado (Di giovedì 5 agosto 2021) Non c'è pace per Leandro Mercado in questa stagione 2021. Alla vigilia del round della Repubblica Ceca previsto per questo fine settimana sul tracciato di Most , infatti, 'Tati' è risultato positivo ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 5 agosto 2021) Non c'è pace per Leandroin questa stagione 2021. Alla vigilia del round della Repubblica Ceca previsto per questo fine settimana sul tracciato di, infatti, 'Tati' è risultato positivo ...

Advertising

SpeedweekMag : #WorldSBK MIE Honda in Most: Corona bremst Leandro Mercado aus - gponedotcom : Superbike Most: gli orari in tv su Sky e TV8: Prima volta per la Superbike sul tracciato ceco, che per l'occasione… - edoverce97 : RT @SkySportMotoGP: Superbike in Repubblica Ceca (Most): calendario, orari e guida tv #SkyMotori #WorldSBK #CZEWorldSBK - motosprint : #CZEWorldSBK, #Redding: “Girare a Most con una stradale non è indicativo” - gponedotcom : Laverty resta fermo ai box, ma RC Squadra Corse non si arrende: Dopo aver saltato Assen la squadra rinuncia anche a… -